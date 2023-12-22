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В Ленобласти 11 апреля ожидаются дожди
Сегодня, 13:28
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В Ленобласти 11 апреля ожидаются дожди

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Днём +8...+13 градусов. 

В Ленинградской области в четверг, 11 апреля, ожидается облачная с прояснениями погода, следует из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в регионе пройдут кратковременные дожди, местами грозы, во второй половине дня местами, преимущественно на западе, ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +3...+8 градусов, днём +8...+13 градусов. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днём – повышаться.

Фото: unsplash; МЧС

Теги: апрель, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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