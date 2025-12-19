Дорожные службы Петербурга будут работать в усиленном режиме в новогодние и рождественские праздники

Чтобы обеспечить бесперебойную работу дорожной и коммунальной сферы, организовано круглосуточное дежурство специальных бригад.

По распоряжению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова коммунальные службы и учреждения дорожного хозяйства останутся в состоянии повышенной готовности вплоть до завершения новогодних и рождественских торжеств. Об этом информирует пресс-служба городского правительства.

В ночь после праздника уборка Дворцовой площади производилась специально подготовленными средствами и персоналом. Работы выполнялись следующим образом: сразу после полуночи вручную собирали мусор, чтобы не нарушать праздничный настрой сотен тысяч собравшихся на празднике жителей и туристов. Затем, после завершения красочного представления в 4 часа утра, в дело вступила тяжелая техника — 40 единиц специализированной уборочной техники, среди которой 21 комбинированная дорожная машина и три мусоровоза Центрального управления региональных дорог и благоустройства. Дополнительно в уборке приняли участие сто специалистов, работающих вручную.

Общая статистика новогодней ночи выглядит так: в чистоте содержалось более 770 единиц спецтехники и порядка 380 работников, обслуживающих городские улицы вручную. Количество собранного снега составило более пяти тысяч кубометров, которые отправлены на специализированные снегоприемные и плавильные площадки. Количество вывезенного мусора превысило 243 кубометра.

Чтобы обеспечить бесперебойную работу дорожной и коммунальной сферы, организовано круглосуточное дежурство специальных бригад. В общей сложности работают 66 аварийных подразделений, укомплектованные необходимыми инструментами и материалами. Из них 23 бригады принадлежат дорожным структурам, 37 — садово-парковым организациям, а также шесть команд ГУ "Курортный лесопарк".

Фото: Правительство Петербурга