Петербуржцам рассказали, как в городе убирали снег в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь сотрудники коммунальных служб и техника продолжали трудиться в обычном режиме, очищая улицы Санкт-Петербурга от снега и последствий народных гуляний. Оперативно проверить организацию процесса на месте решил вице-губернатор Евгений Разумишкин, сообщает пресс-служба чиновника.

Ранним утром Разумишкин посетил важнейшие городские точки, осматривая ситуацию на дорогах и оценивая эффективность действий коллег. Для очистки магистралей и пешеходных зон задействовали более 770 специализированных транспортных средств и привлекли около 380 работников. Уже ближе к семи утра к процессу приступили более трёх с половиной тысяч дворников, взявшихся за уборку придомовых территорий.

Объезд районов прошел в сопровождении председателя комитета по вопросам благоустройства Сергея Петриченко, руководителя Госадминистративнотехнической инспекции Алексея Геращенко и временного главы администрации Центрального района Александра Векслера. Чиновники провели инспекционный осмотр центральных участков города, посетив район возле станции метро "Гостиный Двор", Дворцовую площадь и Невский проспект.

Комментируя увиденное, Разумишкин указал на наличие отдельных недостатков, обещанных к скорому устранению. Вице-губернатор поблагодарил весь персонал, участвовавший в уборочных работах в период праздников.

Фото: пресс-служба вице-губернатора Петербурга Евгения Разумишкина