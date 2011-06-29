Затраты на содержание и уборку дорог Петербурга увеличат в 2025 году

В нынешнем году городской бюджет на содержание дорог составил 23,525 миллиарда рублей, а в следующем году эта сумма возрастёт до 24,281 миллиарда рублей.

Петербург в 2025 году направит 24,2 миллиарда рублей на обслуживание и уборку автомобильных дорог, что на 700 миллионов рублей превышает расходы 2024 года, сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на комитет по благоустройству города.

Эти средства будут использованы для поддержания чистоты на дорогах, уборки обочин и удаления крупного мусора.

Недавно был объявлен тендер на проведение подобных работ в Невском районе. Стоимость контракта начинается от 1,165 миллиарда рублей, а сами работы охватывают 138 улиц и запланированы на период с 1 января 2025 года по 31 марта 2026 года. В 2024 году подобные конкурсы уже состоялись в других районах города. Так, контракты на содержание дорог в Калининском, Приморском и Выборгском районах оцениваются в сумму около 2 миллиардов рублей, а в Колпинском и Пушкинском – 897,1 миллиона рублей. В отличие от прошлых лет, заказчиком выступает не комитет по благоустройству, а бывшие государственные унитарные предприятия, ставшие государственными бюджетными учреждениями (ГБУ).

В нынешнем году городской бюджет на содержание дорог составил 23,525 миллиарда рублей, а в следующем году эта сумма возрастёт до 24,281 миллиарда рублей.

Ранее Евгений Разумишкин рассказал о новых подходах к уборке Петербурга.

Фото: Piter.TV