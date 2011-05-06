Евгений Разумишкин рассказал о новых подходах к уборке Петербурга

В этом году для предприятий, отвечающих за улично-дорожную сеть и находящихся под управлением Комитета по благоустройству, закупается 288 единиц техники.

В интервью "Петербургскому дневнику" вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин обсудил новые механизмы и подходы к уборке города, кадровая работа в коммунальной сфере, а также планы по жилищным и реставрационным работам на 2025 год.

В этом году для предприятий, отвечающих за улично-дорожную сеть и находящихся под управлением Комитета по благоустройству, закупается 288 единиц техники. В настоящий момент уже поставлено 215 единиц, и мы планируем завершить закупки к концу декабря.

Разумишкин отметил, что вся техника произведена в России, что упростит ее эксплуатацию. К зимнему сезону подготовлено 1671 единица техники, включая новинки для уборки улиц. Для сравнения, в прошлом году их было 1530. Также заменятся оборудование для уборки дворов, сейчас в жилищных агентствах насчитывается 1234 единицы техники, добавил вице-губернатор.

В этом году ожидается улучшение ситуации с уборкой благодаря новой базе для снегоуборочной техники под мостом Бетанкура на Петроградской стороне. Ранее техника добиралась до Петроградского района с Васильевского острова, что усложняло процесс уборки. Теперь под мостом разместятся служебные помещения и площадка для 40 машин. Нужна еще одна база на Петроградской стороне для обслуживания двух автоколонн.

Фото: Дмитрий Фуфаев/"Петербургский дневник"