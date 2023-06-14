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Базу коммунальной техники разместили под мостом Бетанкура

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В Петроградском районе в настоящее время работают 187 дворников и 22 механизатора.

Вице-губернатор Северной столицы Евгений Разумишкин провёл проверку готовности базы коммунальной техники к зимним условиям эксплуатации. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Разумишкин подчеркнул, что база сможет разместить до 40 единиц специализированной техники. Благодаря такому размещению машины смогут значительно сократить время пути до обслуживаемых территорий, что положительно скажется на скорости выполнения уборочных работ.

Кроме того, в Петроградском районе в настоящее время работают 187 дворников и 22 механизатора. С начала следующего года штат сотрудников пополнится ещё 37 специалистами.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге вводят новый порядок уборки города в зимнее время.

Видео: Telegram / Разумишкин

Теги: евгений разумишкин, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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