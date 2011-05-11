В Петербурге вводят новый порядок уборки города в зимнее время

Теперь за чистоту во внутриквартальных зонах будут отвечать местные жилищные агентства.

В рамках заседания постоянной Комиссии по городскому хозяйству и созданию комфортной среды петербургского Законодательного Собрания сегодня были обсуждены вопросы готовности Северной столицы к предстоящей зиме. В частности, вице-губернатор города Евгений Разумишкин рассказал, что зимний сезон пройдет под эгидой новой организации уборки улиц, – следует из сообщения пресс-службы парламента Санкт-Петербурга.

Теперь ответственность за очистку внутриквартальных территорий от снега будут нести районные жилищные агентства. В связи с этим власти Петербурга увеличивают количество механизаторов и разнорабочих, а также закупают больше специальной снегоуборочной техники.

На улицы готовы вывести 1671 единицу техники, 280 заказано дополнительно. Персонал насчитывает 1600 водителей и 1300 механизаторов, 750 дворников. Зарплата теперь составляет от 80 тыс. рублей у механизатора и от 50 тыс. рублей у работника ручного труда. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

Ранее стало известно, смогут ли представители субкультуры квадроберов посещать ледовые катки, новогодние елки и утренники в Санкт-Петербурге.

Фото: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга