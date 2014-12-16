В Петербурге рассказали, будут ли жаловать квадроберов на новогодних мероприятиях

Владельцы катков и организаторы елок в принципе не против "специфического" дресс-кода.

Стало известно, смогут ли представители субкультуры квадроберов посещать ледовые катки, новогодние елки и утренники в Санкт-Петербурге. На соответствующие запросы издания Peterburg2 ответили организаторы мероприятий, которые в большинстве своем не видят проблемы в костюмах животных.

Так, например, в пресс-службе Царскоселького катка сказали, что квадроберы к экстремистским субкультурам и организациям не относятся, а потому проблем с ними у организаторов возникнуть не должно. В "Новой Голландии" ответили менее однозначно – администрация рукотворного острова намерена отталкиваться от реакции посетителей и предпринимать что-либо из соображений техники безопасности.

Организаторы праздничных елок оказались "не в теме". Каверзные вопросы про костюмы зайчиков и лисичек, кажется, их совсем не смутили. Ответственные за организацию новогоднего детского спектакля "Гринч и новогодняя фабрика" отметили, что решение об адекватности и уместности того или иного костюма у ребенка должны принимать его родители. В пресс-службе администрации цирка в Автово, где также запланирована новогодняя елка, и вовсе не поняли вопроса.

В конце концов в Peterburg2 заключили, что на данный момент петербургские квадроберы смогут спокойно посещать как ледовые катки, так и новогодние мероприятия.

Ранее мы рассказывали, какие петербургские катки уже открылись, а каким предстоит начать работу в ближайшее время.

Фото: Baltphoto /Мойка78 / Николай Овсянников