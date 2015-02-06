"Каток у флагштока" открылся на берегу Финского залива

В скором времени заработает каток в Севкабеле и Никольских рядах.

Сегодня в "тестовом режиме" начал свою работу "Каток у флагштока", расположенный на берегу Финского залива. В праздники и выходные на территории катка будут проходить танцевальные номера и "ледовые дискотеки". В скором времени город ожидает открытие еще нескольких площадок для катания на коньках, – следует из сообщения в Telegram-канале вице-губернатора Санкт-Петербурга Бориса Пиотровского.

Традиционно попасть на события "Катка у флагштока" можно будет бесплатно – по предварительной регистрации на сайте или в кассе заведения. Вице-губернатор также отметил, что в данный момент площадка располагает льготами.

Здесь могут бесплатно заниматься ребята из детских домов и интернатов Петербурга и Ленинградской области, семьи участников СВО и клубы детского фигурного катания. Но совсем скоро каток заработает для всех желающих, правда, пока в объёме прошлого года – 11 400 кв. метров. Зато уже в декабре он станет самым большим в мире, увеличившись до 28 000 кв. метров! Борис Пиотровский, вице-губернатор Санкт-Петербурга

В Севкабель Порту каток откроется 9 ноября, а на лед в Никольских рядах жители города смогут выйти 30 числа. Также ранее стало известно, что каток на Конюшенной площади откроется 15 декабря.

Фото: Pxhere