На Конюшенной площади 15 декабря заработает каток

Полное восстановление благоустройства произведут в срок по 30 января 2025 года.

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга начала выдавать первые "новогодние" ордера.

Так, с 15 декабря на Конюшенной площади заработает традиционный каток. Инспекция выдала ордер для обеспечения работ по строительству объекта с трибунами.

В 2023 году каток стал одной из самых ярких зимних локаций в городе. Он был оборудован "грелками" и украшен множеством сверкающих огней.

Полное восстановление благоустройства произведут в срок по 30 января 2025 года. Сам каток будет открыт для посетителей до 15 января следующего года.

Ранее на Piter.TV: более 800 млн рублей выделят на новогоднее украшение Петербурга.

Фото: пресс-служба Смольного