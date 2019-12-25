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На Конюшенной площади 15 декабря заработает каток
Сегодня, 9:14
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На Конюшенной площади 15 декабря заработает каток

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Полное восстановление благоустройства произведут в срок по 30 января 2025 года.

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга начала выдавать первые "новогодние" ордера. 

Так, с 15 декабря на Конюшенной площади заработает традиционный каток. Инспекция выдала ордер для обеспечения работ по строительству объекта с трибунами. 

В 2023 году каток стал одной из самых ярких зимних локаций в городе. Он был оборудован "грелками" и украшен множеством сверкающих огней. 

Полное восстановление благоустройства произведут в срок по 30 января 2025 года. Сам каток будет открыт для посетителей до 15 января следующего года. 

Ранее на Piter.TV: более 800 млн рублей выделят на новогоднее украшение Петербурга. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: каток, конюшенная площадь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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