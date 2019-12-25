На Конюшенной площади 15 декабря заработает каток

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга начала выдавать первые "новогодние" ордера.
Так, с 15 декабря на Конюшенной площади заработает традиционный каток. Инспекция выдала ордер для обеспечения работ по строительству объекта с трибунами.
В 2023 году каток стал одной из самых ярких зимних локаций в городе. Он был оборудован "грелками" и украшен множеством сверкающих огней.
Полное восстановление благоустройства произведут в срок по 30 января 2025 года. Сам каток будет открыт для посетителей до 15 января следующего года.
Ранее на Piter.TV: более 800 млн рублей выделят на новогоднее украшение Петербурга.
Фото: пресс-служба Смольного
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