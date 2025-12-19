Синий – для друзей, розовый – для любви: как на катке "Охта Молл" знакомятся без слов

Знакомства в интернете все равно что рулетка. На фото в сети один человек, в реальности полная противоположность. А заводить друзей в общественных местах часто бывает боязно. Сотрудники торгового центра "Охта Молл" решили эту проблему. Все, что нужно — взять наклейку и найти человека с такой же.
Мне надоело находить знакомства в интернете, хочу попробовать в живую. А так сразу вижу человека и значки помогают сигнализировать о том, что я хочу найти друзей.
Цели для знакомств бывают разные, а потому цвета наклеек тоже. Хочешь найти друзей — бери синюю. Компанию на шоппинг — желтую. А чтобы встретить любовь — розовую. Организаторы признаются, поначалу горожане стеснялись участвовать, а после вошли во вкус.
Я решила поучаствовать в этой акции, потому что у меня не очень много друзей, и я хочу возвращаться на этот каток большой компанией и кататься тут все вместе.
Любовь не выбрала, потому молодой человек уже есть. Шоппинг не выбрала, потому что с подружками уже сходила перед тем, как пойти сюда, а друзья... друзья всегда нужны!
Проект "Знакомства на Охте" стартовал в начале 2025-ого. И почти весь год люди знакомились внутри торгового центра. А как появился каток, акцию перенесли на лёд.
У нас уже есть первые познакомившиеся пары, которые образовались в ТЦ в начале этой акции. Каток открылся в начале января, статистику пока еще не подводили, но вот я сама пришла искать любовь!
Наталья Тарасенко, директор по маркетингу ТЦ "Охта Молл"
Каток будет работать до наступления Масленицы. А проект "Знакомства на Охте", похоже проживет ещё очень долго. Уж больно полюбилась горожанам эта акция.
Материал подготовили Дария Захарова и Дмитрий Бутырин для Piter.tv
Видео: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все