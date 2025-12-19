Синий – для друзей, розовый – для любви: как на катке "Охта Молл" знакомятся без слов

В торговом центре "Охта Молл" придумали, как без стеснения находить новые знакомства в реальной жизни. Всё, что нужно — выбрать наклейку того цвета, который соответствует вашей цели, и найти "сообщника" с таким же стикером. Акция, покорившая горожан, теперь проходит на катке.

Знакомства в интернете все равно что рулетка. На фото в сети один человек, в реальности полная противоположность. А заводить друзей в общественных местах часто бывает боязно. Сотрудники торгового центра "Охта Молл" решили эту проблему. Все, что нужно — взять наклейку и найти человека с такой же.

Мне надоело находить знакомства в интернете, хочу попробовать в живую. А так сразу вижу человека и значки помогают сигнализировать о том, что я хочу найти друзей.

Цели для знакомств бывают разные, а потому цвета наклеек тоже. Хочешь найти друзей — бери синюю. Компанию на шоппинг — желтую. А чтобы встретить любовь — розовую. Организаторы признаются, поначалу горожане стеснялись участвовать, а после вошли во вкус.

Я решила поучаствовать в этой акции, потому что у меня не очень много друзей, и я хочу возвращаться на этот каток большой компанией и кататься тут все вместе.

Любовь не выбрала, потому молодой человек уже есть. Шоппинг не выбрала, потому что с подружками уже сходила перед тем, как пойти сюда, а друзья... друзья всегда нужны!

Проект "Знакомства на Охте" стартовал в начале 2025-ого. И почти весь год люди знакомились внутри торгового центра. А как появился каток, акцию перенесли на лёд.

У нас уже есть первые познакомившиеся пары, которые образовались в ТЦ в начале этой акции. Каток открылся в начале января, статистику пока еще не подводили, но вот я сама пришла искать любовь! Наталья Тарасенко, директор по маркетингу ТЦ "Охта Молл"

Каток будет работать до наступления Масленицы. А проект "Знакомства на Охте", похоже проживет ещё очень долго. Уж больно полюбилась горожанам эта акция.

Материал подготовили Дария Захарова и Дмитрий Бутырин для Piter.tv

Видео: Piter.TV