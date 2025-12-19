Новый каток в Овсянниковском саду приглашает петербуржцев на зимние прогулки

Петербуржцы смогут прокатиться на коньках в Овсянниковском саду.

В Петербурге открылся новый каток в Овсянниковском саду, где жители города и гости смогут покататься на коньках в зимний период. Каток подготовлен силами сотрудников городского Центра спорта. На площадке можно кататься как любителям фигурного катания, так и профессионалам. В ближайшие недели, по прогнозам метеорологов, ожидается усиление морозов, что создаст оптимальные условия для зимнего спорта.

Организаторы отметили, что качество льда пока требует улучшения. Планируются дополнительные заливки для выравнивания поверхности, а пока фигуристам рекомендуется самостоятельно разбивать неровности и воздушные ямы на льду.

Площадка в Овсянниковском саду станет новым местом зимнего отдыха для жителей района и привлечет поклонников активного времяпровождения на свежем воздухе.

Фото: pxhere.com