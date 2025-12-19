Во вторник в Петербурге на погоду будет оказывать влияние гребень с северо-востока

Термометры покажут в городе от -7 до -9 градусов.

Северную столицу сегодня, 13 января, накроет барический гребень, приходящий с северо-восточного направления. Этот атмосферный фронт принесет облака с просветами, местами небольшой снег и сохранит морозную погоду с пониженной относительно климатической нормы температурой. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Стоит отметить, что с первых чисел января в Петербурге сохраняется устойчивое похолодание, и пока не зафиксировано ни одного дня с погодой, приближающейся к средней многолетней температуре. Термометры покажут в городе от -7 до -9 градусов, в Ленинградской области столбик опустится до -12.

Юго-восточный ветер будет слабым, его скорость составит от 1 до 6 м/с. Давление постепенно повысится и установится на уровне 767 мм рт.ст., что превышает норму.

