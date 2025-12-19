Вход на каток на Елагином острове частично ограничат 10 января

Завтра предпоследний вечерний сеанс стартует в 20:30 вместо привычных 20:00.

На Елагином острове в ЦПКиО имени С. М. Кирова в Петербурге ограничат посещение Большого катка 10 января. Площадка будет занята оборудованием, которое необходимо для проведения ледового шоу, сообщила пресс-служба пространства.

Просим учесть эту информацию при планировании визита на Большой каток. Пресс-служба ЦПКиО имени Кирова

Фото: Telegram / Елагин остров — ЦПКиО им. С. М. Кирова