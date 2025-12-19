  1. Главная
Вход на каток на Елагином острове частично ограничат 10 января
Сегодня, 14:02
Завтра предпоследний вечерний сеанс стартует в 20:30 вместо привычных 20:00.

На Елагином острове в ЦПКиО имени С. М. Кирова в Петербурге ограничат посещение Большого катка 10 января. Площадка будет занята оборудованием, которое необходимо для проведения ледового шоу, сообщила пресс-служба пространства. 

Просим учесть эту информацию при планировании визита на Большой каток. 

Пресс-служба ЦПКиО имени Кирова 

Ранее мы рассказывали о том, где в Северной столице еще можно покататься на коньках. 

Фото: Telegram / Елагин остров — ЦПКиО им. С. М. Кирова 

Теги: елагин остров, каток
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

