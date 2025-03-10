На улице Ленсовета демонтировали незаконный киоск по ремонту обуви

Предприниматель продолжил работу, несмотря на расторжение договора аренды земельного участка.

В Московском районе Петербурга на улице Ленсовета демонтирован незаконный киоск по ремонту обуви и изготовлению ключей. Предприниматель продолжил работу, несмотря на расторжение договора аренды земельного участка, рассказали в городском комитете по контролю за имуществом.

Кроме того, выявлены следующие нарушения: оказание услуг в месте, не предназначенном для коммерческой деятельности, а также признаки несоблюдения №54-ФЗ (отсутствие кассы).

О подобных нарушениях можно сообщить через "Госуслуги", портал "Наш Санкт-Петербург", сервис "Торговля и услуги", группы ККИ Петербурга и городского комитета по вопросам законности и правопорядка во "ВКонтакте", электронную приемную органов власти и чат-бот "Нелегальная торговля".

Ранее на Piter.TV: перед 8 марта сотрудники ККИ Петербурга изъяли у уличных торговцев 3 тыс. букетов.

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга