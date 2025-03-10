Перед 8 марта сотрудники ККИ Петербурга изъяли у уличных торговцев 3 тыс. букетов

Рейды охватили более 10 станций метро, особое внимание уделили "Проспекту Большевиков".

Перед Международным женским дрем сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга провели рейды по пресечению незаконной торговли. Основной целью стали точки стихийной продажи цветов, подчеркнули в ведомстве 10 марта.

Рейды охватили более 10 станций метро, особое внимание уделили "Проспекту Большевиков", где за три дня организовали четыре проверки. В результате освобождено свыше 30 земельных участков и изъято около 3 тыс. букетов мимозы и тюльпанов, их направили на склад временного хранения.

Такие меры не только защищают права законных предпринимателей, но и обеспечивают безопасность горожан, предотвращая скопления людей в не предназначенных для торговли зонах. Пресс-служба ККИ Петербурга

Ранее на Piter.TV: у "Приморской" обнаружили незаконную продажу цветов.

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга