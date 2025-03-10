Перед 8 марта сотрудники ККИ Петербурга изъяли у уличных торговцев 3 тыс. букетов

Перед Международным женским дрем сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга провели рейды по пресечению незаконной торговли. Основной целью стали точки стихийной продажи цветов, подчеркнули в ведомстве 10 марта.
Рейды охватили более 10 станций метро, особое внимание уделили "Проспекту Большевиков", где за три дня организовали четыре проверки. В результате освобождено свыше 30 земельных участков и изъято около 3 тыс. букетов мимозы и тюльпанов, их направили на склад временного хранения.
Такие меры не только защищают права законных предпринимателей, но и обеспечивают безопасность горожан, предотвращая скопления людей в не предназначенных для торговли зонах.
Пресс-служба ККИ Петербурга
Ранее на Piter.TV: у "Приморской" обнаружили незаконную продажу цветов.
Видео: пресс-служба ККИ Петербурга
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