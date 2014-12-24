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У "Приморской" обнаружили незаконную продажу цветов
Сегодня, 14:56
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У "Приморской" обнаружили незаконную продажу цветов

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Материалы уже передали в городской комитет имущественных отношений.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга провели проверку торгового павильона у станции метро "Приморская". В ходе контрольных мероприятий выявлены нарушения условий договора при реализации цветов. Материалы уже передали в городской комитет имущественных отношений для применения мер договорной ответственности к арендатору.  

По данным ККИ Северной столицы, в прошлом году в ведомство поступило и отработано около 35 тыс. обращений горожан. Всего обследовали свыше 10 тыс. объектов имущества. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге за месяц освободили 40 объектов нежилого фонда площадью более 1 тыс. "квадратов". 

Фото: пресс-служба ККИ Петербурга 

Теги: кки петербурга, продажа цветов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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