У "Приморской" обнаружили незаконную продажу цветов

Материалы уже передали в городской комитет имущественных отношений.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга провели проверку торгового павильона у станции метро "Приморская". В ходе контрольных мероприятий выявлены нарушения условий договора при реализации цветов. Материалы уже передали в городской комитет имущественных отношений для применения мер договорной ответственности к арендатору.

По данным ККИ Северной столицы, в прошлом году в ведомство поступило и отработано около 35 тыс. обращений горожан. Всего обследовали свыше 10 тыс. объектов имущества.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге за месяц освободили 40 объектов нежилого фонда площадью более 1 тыс. "квадратов".

Фото: пресс-служба ККИ Петербурга