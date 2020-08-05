Петербуржца признали виновным в истязании своего сына

Мужчина отправлен в колонию.

В Петербурге мужчину признали виновным в истязании своего сына. Ему вменяют п. "г" ч. 2 ст. 117, ст. 156 УК РФ, рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу.

Следствие и суд установили, что с сентября 2021 года по август 2023 года фигурант в "коммуналке" на Камской улице систематически причинял малолетнему сыну физическую боль и психические страдания. А 5 августа прошлого года нетрезвый злоумышленник на улице Железноводской бросил мальчика на асфальт.

Кроме того, обвиняемый создал социально опасные условия для проживания ребенка. В частности, не были обеспечены необходимое материальное обеспечение и надлежащий уход за ним.

По ходатайству следствия мужчине суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Мальчик изъят из семьи, в судебном порядке решается вопрос о лишении родительских прав отца и матери.

Вину в совершении преступления фигурант признал в части ненадлежащего исполнения им обязанностей по воспитанию сына. Его отправили в исправительную колонию общего режима на 3 года и 2 месяца.

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Фото: Piter.TV