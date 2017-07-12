Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти пятимесячного ребенка на улице Ленсовета

Мальчика в ванной уронила няня.

Главе СК РФ Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту смерти пятимесячного ребенка в Петербурге. Об этом 18 октября сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации следствия, 15 октября родители мальчика оставили его под присмотром няни из Узбекистана, которая незаконно пребывает на территории РФ. Во время купания женщина уронила ребенка, он упал и ударился головой о ванну. Пострадавший, госпитализированный в состоянии клинической смерти, впоследствии скончался. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А. И. поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Бобкову О. В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Пресс-служба СК РФ

Мигрантке уже предъявили обвинение, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. О том, что мальчик упал, она умолчала.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу