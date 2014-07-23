В Петербурге мигрантке предъявлено обвинение в причинении смерти младенцу по неосторожности

Мигрантка во время допроса призналась в том, что случайно уронила ребенка в ванной, хотя ранее об этом умолчала.

В Петербурге мигрантке предъявили обвинение в причинении смерти младенцу по неосторожности. Ранее было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), рассказали в ГСУ СКР по городу Санкт-Петербургу.

Родители пятимесячного мальчика 15 октября оставили его под присмотром няни в квартире на улице Ленсовета. Во время купания ребёнка женщина уронила его, в результате чего он упал и ударился головой об ванну. Вызванные ею медики госпитализировали мальчика в состоянии клинической смерти в больницу, где он скончался. По предварительным данным, смерть ребенка наступила от тупой травмы головы с переломами костей черепа.

Мигрантка во время допроса призналась в том, что случайно уронила ребенка в ванной, хотя ранее об этом умолчала. Ей предъявлено обвинение, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Видео: ГСУ СКР по городу Санкт-Петербургу