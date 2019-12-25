Из-за смерти младенца на Ленсовета возбудили уголовное дело

По предварительным данным, смерть ребенка наступила от тупой травмы головы.

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту смерти пятимесячного ребенка в Московском районе. Об этом сообщили в ГСУ СКР по городу Санкт-Петербургу.

Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Накануне появилась информация о том, что в квартире на Ленсовета няня дала ребёнку обезболивающее, так как у него резались зубы, и он плакал. Вскоре у мальчика начались судороги, он перестал дышать.

По предварительным данным следствия, медики госпитализировали младенца в состоянии клинической смерти в больницу, где впоследствии он скончался. По предварительным данным, смерть ребенка наступила от тупой травмы головы.

С родителями младенца и няней проводятся следственные действия.

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