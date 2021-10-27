В Петербурге няня дала полугодовалому ребёнку обезболивающее. Малыш скончался

Около пяти часов вечера у мальчика начались судороги, он перестал дышать.

В Петербурге из-за действий няни скончался младенец. Об этом рассказал 78.ru.

Во вторник родители воспользовались услугами няни и оставили своего полугодовалого сына под присмотром 24-летней няни в своей квартире на Ленсовета. Как рассказала девушка, у малыша резались зубы, он плакал, у него была температура, поэтому она дала ему обезболивающее.

Около пяти часов вечера у мальчика начались судороги, он перестал дышать. Няня вызвал скорую, врачи пытались реанимировать младенца. Мальчика забрали в больницу в состоянии клинической смерти, но спасти его не удалось.

Тело направили в морг для установления точной причины смерти. Няню доставили в отделение полиции, где в отношении неё составили административный протокол, так как у неё нет регистрации на территории России. Девушку поместили в изолятор. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В мае в Металлострое во сне погиб шестимесячный мальчик.

Фото: unsplash