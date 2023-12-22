В Металлострое во сне погиб шестимесячный мальчик

В Колпинском районе Петербурга выясняют причину внезапной смерти младенца. Об этом стало известно Piter.tv.
Рано утром 19 мая скорую вызвали в квартире на Полевой улице в посёлке Металлострой. По словам молодой мамы, у неё скончался шестимесячный сын.
На теле ребёнка не выявлено внешних признаков насильственной смерти. По предварительным данным, младенец задохнулся ночью в своей кроватке. Тело направили в морг, из кровати изъята подушка.
Также на выходных одиннадцатиклассник захлебнулся в гатчинском Чёрном озере.
Фото: pxhere
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