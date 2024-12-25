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Полицейские опровергли информацию о нападении мальчика на правоохранителя в Петербурге
Сегодня, 9:38
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Полицейские опровергли информацию о нападении мальчика на правоохранителя в Петербурге

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На Камской улице произошел бытовой конфликт.

В ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти опровергли информацию о нападении ребенка на полицейского на Васильевском острове. 

Отмечается, что 6 января правоохранителям поступило сообщение о бытовом конфликте на Камской улице, 4. На месте обнаружили нетрезвую женщину 1977 года рождения и ее детей 2011 и 2008 годов рождения.

В отношении горожанки составили административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). 

Ранее в интернете распространили информацию о том, что якобы один из детей напал на сотрудника полиции. 

Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. 

Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Ранее на Piter.TV: дебошир систематически избивал мать-блокадницу в Московском районе. 

Фото: Piter.TV

Теги: бытовой конфликт, камская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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