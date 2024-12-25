Полицейские опровергли информацию о нападении мальчика на правоохранителя в Петербурге

На Камской улице произошел бытовой конфликт.

В ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти опровергли информацию о нападении ребенка на полицейского на Васильевском острове.

Отмечается, что 6 января правоохранителям поступило сообщение о бытовом конфликте на Камской улице, 4. На месте обнаружили нетрезвую женщину 1977 года рождения и ее детей 2011 и 2008 годов рождения.

В отношении горожанки составили административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Ранее в интернете распространили информацию о том, что якобы один из детей напал на сотрудника полиции.

Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

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Фото: Piter.TV