В ходе конфликта женщина ранила ножом своего мужа в Ленобласти

Пострадавшего госпитализировали в больницу, где у него диагностировали колото-резаную рану плечевого пояса.

Росгвардейцы и полицейские задержали женщину, которая воспользовалась ножом в ходе бытового конфликта с мужем. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 3 декабря правоохранителям поступила информация о переросшей в драку ссоре семейной пары в квартире на Суворовском проспекте в поселке Вырица. К месту происшествия прибыли сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району и полиция. Была задержана нетрезвая 44-летняя женщина, подозреваемая в умышленном причинении вреда здоровью. Она нанесла своему 39-летнему супругу удар ножом в область плеча.

Пострадавшего госпитализировали в больницу, где у него диагностировали колото-резаную рану плечевого пояса. Задержанную доставили в 103-й отдел, нож изъят.

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Фото: Piter.TV