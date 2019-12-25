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В ходе конфликта женщина ранила ножом своего мужа в Ленобласти
Сегодня, 14:54
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В ходе конфликта женщина ранила ножом своего мужа в Ленобласти

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Пострадавшего госпитализировали в больницу, где у него диагностировали колото-резаную рану плечевого пояса.

Росгвардейцы и полицейские задержали женщину, которая воспользовалась ножом в ходе бытового конфликта с мужем. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 3 декабря правоохранителям поступила информация о переросшей в драку ссоре семейной пары в квартире на Суворовском проспекте в поселке Вырица. К месту происшествия прибыли сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району и полиция. Была задержана нетрезвая 44-летняя женщина, подозреваемая в умышленном причинении вреда здоровью. Она нанесла своему 39-летнему супругу удар ножом в область плеча. 

Пострадавшего госпитализировали в больницу, где у него диагностировали колото-резаную рану плечевого пояса. Задержанную доставили в 103-й отдел, нож изъят. 

Ранее на Piter.TV: Бастрыкин заинтересовался поножовщиной в баре на Новгородском проспекте. 

Фото: Piter.TV 

Теги: бытовой конфликт, вырица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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