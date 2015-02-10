Полиция задержала водителя Kia, который скрылся после смертельного ДТП возле Вырицы

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ.

Правоохранители задержали водителя автомобиля Kia Sorento, который скрылся после смертельной аварии у Вырицы. Его доставили в отдел для разбирательства, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 4 октября на 70-м километре трассы "Кемполово — Выра — Тосно — Шапки" столкнулись иномарка и мопед ЗиД. Управлявший последним транспортным средством, 56-летний мужчина, погиб в больнице от полученных травм. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ.

Личность скрывшегося участника ДТП установили: им оказался 36-летний местный житель. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти