  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Полиция задержала водителя Kia, который скрылся после смертельного ДТП возле Вырицы
Сегодня, 15:49
130
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Полиция задержала водителя Kia, который скрылся после смертельного ДТП возле Вырицы

0 0

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ.

Правоохранители задержали водителя автомобиля Kia Sorento, который скрылся после смертельной аварии у Вырицы. Его доставили в отдел для разбирательства, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 4 октября на 70-м километре трассы "Кемполово — Выра — Тосно — Шапки" столкнулись иномарка и мопед ЗиД. Управлявший последним транспортным средством, 56-летний мужчина, погиб в больнице от полученных травм. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ. 

Личность скрывшегося участника ДТП установили: им оказался 36-летний местный житель. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: водитель, нарушивший ПДД 23 раза за год, сбил подростка на Приморском шоссе. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: вырица, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии