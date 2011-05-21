  1. Главная
Трое молодых людей попытались обокрасть магазин в Вырице
Сегодня, 16:28
Задержанные доставлены в отдел полиции.

Росгвардейцы задержали троих правонарушителей в возрасте от 18 до 23 лет, которые проникли в закрытый на ночь сетевой магазин в Вырице. 

По данным ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, преступление было совершено ночью 5 ноября. В момент прибытия сотрудников вневедомственной охраны один из злоумышленников выбирался на улицу через разбитую витрину, а двое других стояли рядом с торговой точкой с пакетами, наполненными похищенными товарами. 

Задержанные доставлены в отдел полиции, все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

