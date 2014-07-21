Полиция раскрыла кражу на 4 млн рублей из частного дома в Зеленогорске

Злоумышленник похитил 400 тыс. рублей, 800 долларов и пять наручных часов.

Правоохранители Курортного района раскрыли кражу из частного дома в Зеленогорске. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В июне в полицию обратился 60-летний жилец дома на улице Героев с заявлением о том, что неизвестный проник к нему и похитил 400 тыс. рублей, 800 долларов и пять наручных часов. Общий материальный ущерб составил 4 млн рублей.

Днем 1 ноября на Светлой улице в поселке Победа по подозрению поймали 42-летнего рецидивиста без определенного места жительства. Ему избрана мера пресечения в виде ареста.

Фото: Piter.TV