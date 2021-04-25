  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Рецидивист похитил рельсорез в Лодейном Поле
Сегодня, 8:46
150
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Рецидивист похитил рельсорез в Лодейном Поле

0 0

Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение).

Транспортные полицейские в Ленобласти выявили местного жителя, который похитил рельсорез. Материальный ущерб составил порядка 116 тыс. рублей. 

По данным УТ МВД России по СЗФО, в дежурную часть обратился представитель транспортной инфраструктуры по факту кражи рельсорезного станка с одного из пунктов обогрева в Лодейном Поле. К преступлению был причастен 36-летний рецидивист. Похищенное имущество изъято у злоумышленника из квартиры. 

Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение). В отношении гражданина избрана мера принуждения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Ранее на Piter.TV: житель Шушар ответит перед судом за кражу телефона у спящего знакомого. 

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

Теги: кража, лодейное поле
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии