Рецидивист похитил рельсорез в Лодейном Поле

Транспортные полицейские в Ленобласти выявили местного жителя, который похитил рельсорез. Материальный ущерб составил порядка 116 тыс. рублей.

По данным УТ МВД России по СЗФО, в дежурную часть обратился представитель транспортной инфраструктуры по факту кражи рельсорезного станка с одного из пунктов обогрева в Лодейном Поле. К преступлению был причастен 36-летний рецидивист. Похищенное имущество изъято у злоумышленника из квартиры.

Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение). В отношении гражданина избрана мера принуждения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО