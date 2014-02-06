Житель Шушар ответит перед судом за кражу телефона у спящего знакомого

Также мужчина прошел в зал и забрал с мебельной стенки 30 тыс. рублей.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя, которому вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Как сообщили в надзорном ведомстве, в июле фигурант находился в гостях в квартире на Колпинском шоссе в Шушарах, где распивал алкоголь со знакомым. В какой-то момент хозяин жилища ушел спать, оставив мобильный телефон на столе. Тогда злоумышленник решил похитить устройство, положив его в карман. После мужчина прошел в зал и забрал с мебельной стенки 30 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что в Шушарах ремонтник обокрал заказчика на 45 тыс. рублей и проиграл деньги на ставках.

Фото: Piter.TV