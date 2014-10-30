  1. Главная
В Шушарах ремонтник обокрал заказчика на 45 тыс. рублей и проиграл деньги на ставках
Сегодня, 15:47
Злоумышленник собирался выиграть и выкупить все.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, которому вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. 

Следствие утверждает, что обвиняемый в период с июня по июль, во время проведения ремонта в квартире дома по Новгородскому проспекту в Шушарах, похитил имущество заказчика. Мужчина забрал торцовую пилу и водонагреватель, общая сумма ущерба составила 45 тыс. рублей. Похищенное было сдано в ломбард, а деньги он потратил на ставки. Злоумышленник собирался выиграть и выкупить все. 

Ранее на Piter.TV: задержана подозреваемая в краже телефона в Пулково. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

