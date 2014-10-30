В Шушарах ремонтник обокрал заказчика на 45 тыс. рублей и проиграл деньги на ставках

Злоумышленник собирался выиграть и выкупить все.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, которому вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Следствие утверждает, что обвиняемый в период с июня по июль, во время проведения ремонта в квартире дома по Новгородскому проспекту в Шушарах, похитил имущество заказчика. Мужчина забрал торцовую пилу и водонагреватель, общая сумма ущерба составила 45 тыс. рублей. Похищенное было сдано в ломбард, а деньги он потратил на ставки. Злоумышленник собирался выиграть и выкупить все.

