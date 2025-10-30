Задержана подозреваемая в краже телефона в Пулково

Подозреваемой оказалась 56-летняя уроженка Карелии.

Транспортные полицейские Петербурга раскрыли кражу мобильного телефона в аэропорту Пулково. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

В дежурную часть обратился 63-летний местный житель с заявлением о пропаже устройства. Подозреваемой оказалась 56-летняя уроженка Карелии. Предварительно, потерпевший во время прохождения досмотра оставил гаджет в контейнере на ленте интроскопа. В этот момент телефон заметила злоумышленница. После осмотра она положила его на место и ушла к стойкам регистрации, позже вернулась и присвоила имущество себе.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО