Перед судом предстанет петербуржец, подменявший брендовые вещи на маркетплейсе

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя, которому вменяют ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом рассказали 29 октября в надзорном ведомстве.

В июне фигурант три раза заказывал брендовые одежду и обувь на маркетплейсе и, получая товар через курьера, в ходе примерки менял вещи на старые и поношенные. Потом мужчина отказывался от заказа. Новые кроссовки, толстовку, брюки, футболки, джинсы и шорты он оставил себе. Общий размер похищенных товаров превысил 92 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.TV