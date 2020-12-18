  1. Главная
Уроженка Ставропольского края обокрала на 26 тыс. рублей магазин косметики в Пулково

Товар женщина сложила в карман куртки.

Транспортные полицейские Петербурга раскрыли кражу косметики в аэропорту Пулково. Ущерб составил 26 тыс. рублей, рассказали в УТ МВД России по СЗФО. 

В линейный отдел обратился представитель одного из магазинов беспошлинной торговли с заявлением о похищении товара. По подозрению в совершении преступления задержали 37-летнюю жительницу Ставропольского края. 

Установлено, что злоумышленница во время ожидания своего рейса в Минеральные Воды посетила магазин, и ей приглянулись некоторые товары. Косметику женщина сложила в карман куртки. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ, избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. 

Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

