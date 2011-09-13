Бастрыкин заинтересовался поножовщиной в баре на Новгородском проспекте

Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах расследования по информации о противоправных действиях мигранта в Петербурге. Об этом рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в ночь на 1 декабря в баре на Новгородском проспекте произошла массовая драка среди посетителей, в ходе которой уроженец Азербайджана нанес горожанину ножевое ранение. Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Следователи инициировали вопрос передачи возбужденного по данному факту уголовного дела из органов внутренних дел в свое производство.

Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Олегу Валерьевичу Бобкову принять предусмотренные законом меры к передаче и получению уголовного дела в производство подчиненных следователей, о чем представить доклад. Пресс-служба СК РФ

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Фото: пресс-служба СК РФ