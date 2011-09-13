  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Бастрыкин заинтересовался поножовщиной в баре на Новгородском проспекте
Сегодня, 9:57
149
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Бастрыкин заинтересовался поножовщиной в баре на Новгородском проспекте

0 0

Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах расследования по информации о противоправных действиях мигранта в Петербурге. Об этом рассказали в ведомстве. 

Отмечается, что в ночь на 1 декабря в баре на Новгородском проспекте произошла массовая драка среди посетителей, в ходе которой уроженец Азербайджана нанес горожанину ножевое ранение. Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии. 

Следователи инициировали вопрос передачи возбужденного по данному факту уголовного дела из органов внутренних дел в свое производство. 

Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Олегу Валерьевичу Бобкову принять предусмотренные законом меры к передаче и получению уголовного дела в производство подчиненных следователей, о чем представить доклад.

Пресс-служба СК РФ 

Ранее на Piter.TV: житель Бокситогорского района ранил ножом знакомого. 

Фото: пресс-служба СК РФ 

Теги: александр бастрыкин, новгородский проспект, поножовщина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии