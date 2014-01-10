Житель Бокситогорского района ранил ножом знакомого

Возбуждено уголовное дело по ст. 111 ч.2 п. "з" УК РФ.

В воскресенье, 1 декабря, полиция Бокитогорского района получила информацию от скорой помощи о госпитализации 58-летнего мужчины с тяжелым ранением в грудь из квартиры дома 176 по Лесной улице СНТ "Металлург-1".

Сотрудники полиции установили, что пострадавший был в гостях у своего 59-летнего знакомого в доме 176 по Лесной улице СНТ "Металлург-1". Позднее, в этот же день в доме 148 по Лесной улице СНТ "Металлург-1" полицейские задержали 59-летнего мужчину по подозрению в совершении этого преступления.

Подозреваемого доставили в полицейский участок, где против него был оформлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ. Возбуждено уголовное дело по ст. 111 ч.2 п. "з" УК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что в Петергофе задержан водитель каршеринга в наркотическом опьянении.

Фото: Piter.TV