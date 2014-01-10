В Петергофе задержан водитель каршеринга в наркотическом опьянении

За рулем автомобиля Chery Tiggo находился 25-летний мужчина, рядом с ним сидел его ровесник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Водитель признался, что перед этим они купили наркотики и употребляли их.

Вечером в субботу, 30 ноября, около 22:30, сотрудники ГИБДД задержали каршеринговый автомобиль Chery Tiggo возле дома 17E на Петергофской улице в Петергофе. За рулем автомобиля находился 25-летний мужчина, рядом с ним сидел его ровесник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Водитель признался, что перед этим они купили наркотики и употребляли их.

Обоих доставили в полицейский участок, где в процессе обыска был найден и изъят пластиковый пакет с веществом, похожим на гашиш, весом 179,2 грамма.

Против подозреваемых возбуждено уголовное дело по статьям 30 часть 3, статья 228 часть 4 пункт "г" УК РФ. Задержанные были арестованы согласно статье 91 УПК РФ до определения меры наказания.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти