В Петербурге продавщица криком помогла задержать вооруженного грабителя

Вопрос о возбуждении уголовного дела находится на рассмотрении. Также на мужчину был составлен протокол о мелком хулиганстве.

В четверг, 28 ноября, около 09:30 в продуктовый магазин на улице Бадаева в Петербурге вошел мужчина с ножом. Он отобрал у продавца мобильный телефон и забрал деньги из кассового аппарата. 61-летняя продавщица, напуганная происходящим, стала звать на помощь. Прохожий услышал крики и вмешался: он выбил нож из рук преступника и удерживал его до прибытия полиции. Запись инцидента была опубликована в Telegram-канале Baza.

Полиция задержала злоумышленника. Им оказался 37-летний житель Саратовской области, служивший в одной из частей в Калининграде. Летом 2024 года его уже задерживали за участие в разбое.

Вопрос о возбуждении уголовного дела находится на рассмотрении. С места преступления были изъяты нож и панама. Также на мужчину был составлен протокол о мелком хулиганстве.

Ранее мы сообщили о том, что на Муринской дороге мужчина избил оппонента в драке битой по голове.

Видео: Telegram / Baza