Дебошир систематически избивал мать-блокадницу в Московском районе

Задержанного доставили в полицейский участок, где против него возбудили уголовное дело по статье 119 УК РФ (угроза убийством).

Вечером в пятницу, 3 января, в полицию Московского района обратился жилец дома 76 на проспекте Космонавтов. Он сообщил, что его сосед напал на свою пожилую мать. Полицейский патруль быстро прибыл на место происшествия, где задержали 54-летнего дебошира, а пострадавшую блокадницу передали врачам. Оказалось, что в тот вечер мужчина не только ударил 86-летнюю женщину, но и угрожал убить её.

Испуганная женщина смогла выскочить из квартиры в подъезд, где попросила помощи у соседей. По словам жильцов, подобное поведение мужчины стало частым явлением, хотя раньше его мать избегала обращения в полицию. Задержанного доставили в полицейский участок, где против него возбудили уголовное дело по статье 119 УК РФ (угроза убийством).

Когда врачи дадут заключение, полиция рассмотрит вопрос о возбуждении нового дела — за нанесение травм женщине. Подозреваемого арестовали в соответствии со статьей 91 УПК РФ. Вскоре полицейские намерены попросить суд заключить подозреваемого под стражу.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге задержали лже-минера ТРК "Галерея" и Московского вокзала.

Фото: Piter.TV