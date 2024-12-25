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В Петербурге задержали лже-минера ТРК "Галерея" и Московского вокзала
Сегодня, 12:16
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В Петербурге задержали лже-минера ТРК "Галерея" и Московского вокзала

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Возбуждено уголовное дело по статье 207 часть 2 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").

Сотрудники правоохранительных органов задержали 50-летнего мужчину за распространение ложной информации о минировании торгового центра "Галерея" и Московского вокзала. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Согласно информации Neva.Today, вечером 3 января в полицию поступили четыре анонимных звонка с сообщениями о заложенных бомбах в торговом комплексе "Галерея" и на Московском вокзале. Правоохранители оперативно провели проверку объектов и прилегающих территорий, но взрывчатые вещества и устройства обнаружены не были.

На Московском вокзале полиция задержала курьера, который оказался автором ложных сообщений. Мужчина ранее имел судимость. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 207 часть 2 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").

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Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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