В Петербурге задержали лже-минера ТРК "Галерея" и Московского вокзала

Возбуждено уголовное дело по статье 207 часть 2 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").

Сотрудники правоохранительных органов задержали 50-летнего мужчину за распространение ложной информации о минировании торгового центра "Галерея" и Московского вокзала. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Согласно информации Neva.Today, вечером 3 января в полицию поступили четыре анонимных звонка с сообщениями о заложенных бомбах в торговом комплексе "Галерея" и на Московском вокзале. Правоохранители оперативно провели проверку объектов и прилегающих территорий, но взрывчатые вещества и устройства обнаружены не были.

На Московском вокзале полиция задержала курьера, который оказался автором ложных сообщений. Мужчина ранее имел судимость. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 207 часть 2 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").

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Фото: Piter.TV