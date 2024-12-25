Старинные серьги с бриллиантами сняли с тела умершей пенсионерки

Управляющая пансионата призналась, что серьги действительно были на покойнице. Ведётся расследование.

В Петербурге расследуют обстоятельства странной кражи, жертвой которой стала дочь умершей пожилой дамы.

Как сообщает 78.ru, петербурженка обратилась в полицию с сообщением о том, что 25 декабря в пансионате для пожилых людей "Ялта" на шоссе Революции скончалась её мать. Женщина носила старинные серьги с бриллиантами, но в морге родственница увидела, что украшения пропали.

Управляющая пансионата призналась, что серьги действительно были на покойнице. Ведётся расследование.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина нашел труп незнакомца в своей квартире на Витебском проспекте.

Фото: Piter.TV