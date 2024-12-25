Мужчина нашел труп незнакомца в своей квартире на Витебском проспекте

Правоохранительные органы выразили сомнения в его рассказе.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Житель Петербурга сообщил, что в его квартире был обнаружен труп неизвестного мужчины, однако правоохранительные органы выразили сомнения в его рассказе. Информация об этом поступила от издания 78.ru.

Вечером предыдущего дня в полицию обратился человек, проживающий в доме № 33/2 на Витебском проспекте, который заявил, что его сосед нашёл в своей квартире тело погибшего.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили в одной из комнат двухкомнатной квартиры труп с признаками разложения, при этом следов насильственной смерти обнаружено не было.

Владелец квартиры был задержан и доставлен в отделение для проведения допроса. Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Тело было отправлено в морг для проведения экспертизы и установления причины смерти.

В настоящее время выясняются все детали произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в подвале магазина на Большевиков обнаружили разложившийся труп.

Фото: Piter.TV