В подвале магазина на Большевиков обнаружили разложившийся труп

По предварительным данным, на теле отсутствуют следы насильственной смерти.

В Петербурге в подвале торговой точки был найден разложившийся труп мужчины. Как сообщает 78.ru, происшествие случилось утром 1 января в здании по адресу проспект Большевиков, дом 37/1. Работники магазина уже некоторое время замечали сильный неприятный запах и решили вызвать полицию.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили тело мужчины, возраст которого, предположительно, составляет 40–50 лет. По предварительным данным, на теле отсутствуют следы насильственной смерти.

Останки были направлены в морг для проведения экспертизы, которая должна установить причину гибели. Также специалистам предстоит выяснить личность погибшего.

Ранее мы сообщили о том, что в коммунальной квартире на улице Добровольцев нашли тело 47-летнего жильца.

Фото: Piter.TV