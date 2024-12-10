В коммунальной квартире на Восстания женщина напала на супруга с ножом

Задержанная ранее привлекалась к административной ответственности за различные правонарушения.

В Петербурге задержали женщину, которая нанесла ножевое ранение супругу в ходе ссоры. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по региону.

Вечером накануне в полицию поступила информация о том, что в коммунальной квартире на улице Восстания произошел бытовой конфликт. К месту прибыли сотрудники отдела вневедомственной охраны по Центральному району и наряд ППСП.

Была задержана 60-летняя местная жительница, напавшая на своего 58-летнего мужа. Женщина ударила его ножом в область живота. Пострадавшего госпитализировали в больницу с колото-резаной раной.

Предварительно, ссора случилась из-за того, что мужчина регулярно выпивал алкоголь. Для покупки спиртных напитков он без спроса брал деньги жены.

Задержанная ранее привлекалась к административной ответственности за различные правонарушения. Нож изъяли.

Ранее на Piter.TV: житель Колпино 3 года проведет в колонии, так как пытался отрезать уши коллеге во время ссоры.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти