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В коммунальной квартире на Восстания женщина напала на супруга с ножом
Сегодня, 16:43
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В коммунальной квартире на Восстания женщина напала на супруга с ножом

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Задержанная ранее привлекалась к административной ответственности за различные правонарушения.

В Петербурге задержали женщину, которая нанесла ножевое ранение супругу в ходе ссоры. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по региону. 

Вечером накануне в полицию поступила информация о том, что в коммунальной квартире на улице Восстания произошел бытовой конфликт. К месту прибыли сотрудники отдела вневедомственной охраны по Центральному району и наряд ППСП. 

Была задержана 60-летняя местная жительница, напавшая на своего 58-летнего мужа. Женщина ударила его ножом в область живота. Пострадавшего госпитализировали в больницу с колото-резаной раной. 

Предварительно, ссора случилась из-за того, что мужчина регулярно выпивал алкоголь. Для покупки спиртных напитков он без спроса брал деньги жены. 

Задержанная ранее привлекалась к административной ответственности за различные правонарушения. Нож изъяли. 

Ранее на Piter.TV: житель Колпино 3 года проведет в колонии, так как пытался отрезать уши коллеге во время ссоры. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: бытовой конфликт, улица восстания
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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