Житель Колпино 3 года проведет в колонии, так как пытался отрезать уши коллеге во время ссоры

По словам пострадавшего, его коллега сказал следующее: "За твой язык, я тебе сейчас уши отрежу", после чего набросился на него с ножом.

В Петербурге оглашен приговор мужчине, который хотел отрезать уши коллеге во время ссоры. Подробностями поделились в прокуратуре Колпинского района.

Ранее судимый уроженец Свердловской области Алексей Гусев признан виновным по п. "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

В суде установлено, что 14 мая 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир в дома по улице Раумской в Колпино, в ходе драки нанес коллеге по работе не менее двух ударов кулаком в область лица, а также попытался отрезать ему ножом уши.

Потерпевшему причинены телесные повреждения в виде ран теменной и лобной областей, а также резанных ран обеих ушных раковин. По словам пострадавшего, его коллега сказал следующее: "За твой язык, я тебе сейчас уши отрежу", после чего набросился на него с ножом.

Виновному назначено наказание в виде 3 лет и 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Фото: прокуратура СПб