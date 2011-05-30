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Неадекват напал на бригаду "скорой" и разбил чемодан с лекарствами на Восстания
Сегодня, 10:03
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Неадекват напал на бригаду "скорой" и разбил чемодан с лекарствами на Восстания

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Также мужчина повредил рядом стоявший автомобиль.

Сотрудники Госавтоинспекции Центрального района Петербурга задержали мужчину, который угрожал медикам скорой помощи и разбил чемодан с лекарствами. Об этом сообщили в tg-канале "Дорожный инспектор". 

Бригада 16 июля прибыла на улицу Восстания для оказания помощи, однако пациент 1980 года рождения оказался агрессивным. Также неадекват повредил рядом стоявший автомобиль. 

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ст. 167 УК РФ (повреждение имущества). 

Ранее мы рассказывали о том, что на КАД Петербурга пьяный пациент вытолкнул из авто девушку-фельдшера. 

Фото: Piter.TV 

Теги: скорая помощь, улица восстания
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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