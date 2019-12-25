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На КАД Петербурга пьяный пациент вытолкнул из авто девушку-фельдшера
Сегодня, 9:45
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На КАД Петербурга пьяный пациент вытолкнул из авто девушку-фельдшера

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У врача зафиксировали перелом костей таза, ее доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

На Кольцевой автодороге Петербурга в Ленобласти пациент вытолкнул на ходу из кареты скорой помощи девушку-фельдшера. 

По информации АН "Оперативное прикрытие", все произошло 8 июля на 96-м километре трассы в Ломоносовском районе. Агрессивного 39-летнего мужчину везли в больницу из поселка Новоселье. Пострадала 25-летняя медик, она упала на бордюр. У врача зафиксировали перелом костей таза, ее доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. 

Задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник помещен в камеру. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы рассказывали о том, что в доме на Индустриальном проспекте мужчина напал на соседа из-за неправильной парковки. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кад, нападение на фельдшера
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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