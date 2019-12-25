На КАД Петербурга пьяный пациент вытолкнул из авто девушку-фельдшера

У врача зафиксировали перелом костей таза, ее доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

На Кольцевой автодороге Петербурга в Ленобласти пациент вытолкнул на ходу из кареты скорой помощи девушку-фельдшера.

По информации АН "Оперативное прикрытие", все произошло 8 июля на 96-м километре трассы в Ломоносовском районе. Агрессивного 39-летнего мужчину везли в больницу из поселка Новоселье. Пострадала 25-летняя медик, она упала на бордюр. У врача зафиксировали перелом костей таза, ее доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник помещен в камеру. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что в доме на Индустриальном проспекте мужчина напал на соседа из-за неправильной парковки.

Фото: Piter.TV