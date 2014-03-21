В доме на Индустриальном проспекте мужчина напал на соседа из-за неправильной парковки

В результате 48-летнему потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего мужчины, которому вменяют ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Об этом сообщили 9 июля в надзорном ведомстве.

В январе обвиняемый, находясь на лестничной площадке дома по Индустриальному проспекту, избил соседа по голове. В результате 48-летнему потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью. Как пояснил фигурант, конфликт произошел из-за неправильной парковки.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV