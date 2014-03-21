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В доме на Индустриальном проспекте мужчина напал на соседа из-за неправильной парковки
Сегодня, 14:47
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В доме на Индустриальном проспекте мужчина напал на соседа из-за неправильной парковки

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В результате 48-летнему потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего мужчины, которому вменяют ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Об этом сообщили 9 июля в надзорном ведомстве. 

В январе обвиняемый, находясь на лестничной площадке дома по Индустриальному проспекту, избил соседа по голове. В результате 48-летнему потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью. Как пояснил фигурант, конфликт произошел из-за неправильной парковки. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что неизвестные избили водительницу троллейбуса на улице Летчика Тихомирова. 

Фото: Piter.TV 

Теги: нападение, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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