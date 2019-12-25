В Татарстане женщина подозревается в систематическом истязании 15-летней дочери

Девочка ушла из дома жить к бабушке, а бабушка обратилась с заявлением к правоохранителям.

В Татарстане расследуется уголовное дело по факту истязания матерью несовершеннолетней дочки.

ГУ СК России сообщает, что в Зеленодольске 37-летняя местная жительница подозревается в избиении дочери 15 лет. Предварительно установлено, что в мае и июне 2020 года женщина регулярно избивала свою дочь из-за плохой уборки и невымытой посуды. Подросток сбежала из дома и ушла жить к бабушке. Та в свою очередь написала заявление.

В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье "истязание". Причастность данному преступлению женщина признала частично.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. ГУ СК РФ

Расследование уголовного дела продолжается.

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