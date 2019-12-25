В Московской области мужчина до смерти избил 6-летнего сына

В Подмосковье задержан мужчина подозреваемый в убийстве 6-летнего сына.
Следственные органы по Московской области сообщают, что 3 августа в подъезде дома в г. Талдом было обнаружено тело мальчика. Со слов отца ребенка, мальчик упал с лестницы. При осмотре тела ребенка было обнаружено не менее 20 следов от ударов. Причиной смерти стал травматический шок.
Вскоре мужчина сознался, что жестоко избил сынишку из-за недовольства его поведением. Мужчина задержан, в его отношение возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть несовершеннолетнего".
Следователем и криминалистом продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на закрепление полученных доказательств. Устанавливаются причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. Изучаются семейно-бытовые условия, в которых проживал ребенок.
СУ СК РФ по Московской области
Расследование уголовного дела продолжается.
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Фото: СУ СК РФ по Московской области
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